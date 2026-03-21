وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 27 مسيَّرة في المنطقة الشرقية
5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟
موقف أغلى عيار ذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم السبت21-3-2026
ما الفرق بين الأيام البيض والست من شوال؟ .. دار الإفتاء ترد
رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا
متى يبدأ صيام الست من شوال؟ اعرف وقتها وحكم صوم الأيام الستة متقطعة وفضلها
صفارات الإنذار تدوي في ديمونا ومناطق غرب البحر الميت
تحديات مالية تعصف بالزمالك.. بالأسماء أبرز القضايا المتسببة في إيقاف القيد
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك بسبب مستحقات متأخرة
140 مليون برميل.. أمريكا تسمح ببيع النفط الإيراني الموجود على السفن
ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن
الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 70 ضد 55 موقعاً في الخليج وإسرائيل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

رولز رويس
رولز رويس
كريم عاطف

أعلنت رولز رويس إعادة النظر في خطتها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، في خطوة تعكس تغير واضح في توجهات قطاع السيارات الفارهة عالميا.

القرار يمثل تراجع عن استراتيجية سابقة كانت تهدف إلى إنهاء إنتاج محركات الاحتراق الداخلي، وعلى رأسها محركات V12 الشهيرة، خلال هذا العقد، لكن الشركة أقرت أن الظروف الحالية لم تعد تدعم هذه الوتيرة السريعة من التحول، خاصة مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية.

وكانت رولز رويس قد بدأت بالفعل خطواتها نحو الكهرباء بإطلاق طراز Rolls-Royce Spectre، كأول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، مع خطط طموحة لزيادة الاعتماد على هذا النوع من السيارات تدريجيا، إلا أن المؤشرات السوقية أظهرت أن العملاء، خصوصا في الفئة الفاخرة، لا يزالون منقسمين بين الرغبة في التجربة الكهربائية والتمسك بالمحركات التقليدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي كريس براونريدج أن تفضيلات العملاء أصبحت عاملا حاسما في رسم الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مقابل كل عميل يفضل السيارات الكهربائية، هناك آخر لا يزال يفضل التجربة الكلاسيكية، هذا التوازن دفع الشركة لتبني نهج أكثر مرونة بدلا من الالتزام بجدول زمني صارم.

وبناء على ذلك ستواصل رولز رويس إنتاج سيارات بمحركات تقليدية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على محرك V12 كجزء أساسي من هوية العلامة، بالتوازي مع تطوير طرازات كهربائية بشكل تدريجي يتماشى مع الطلب الفعلي.

هذا التحول لا يقتصر على رولز رويس فقط، بل يعكس اتجاها أوسع داخل قطاع السيارات الفاخرة، حيث بدأت شركات أخرى في مراجعة خططها الكهربائية، مع اتضاح الفجوة بين الطموحات التنظيمية وواقع السوق.

في النهاية، يبدو أن مستقبل السيارات الفاخرة لن يكون كهربائيا بالكامل في الوقت القريب، بل مزيج مرن يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإرث الكلاسيكي، وفقًا لما يطلبه العملاء بالفعل. 

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

باسم سمرة : مفيش الأقوى والأكبر..ورأي الجمهور الفيصل في مكانة الفنان

أهداه درعا.. عمرو الليثي يكرم باسم سمرة لتميزه في مسلسل عين سحرية

المرافعة بعين سحرية ومرافعة أحمد زكي في ضد الحكومة.. باسم سمرة يكشف أوجه التشابه

5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟

5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها

رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟.. حقيقة لا يخبرك بها أحد

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد

بورشه تعيد إحياء “المانيوال” بطريقة لم يتوقعها أحد

بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

