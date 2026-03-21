رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

أعلنت رولز رويس إعادة النظر في خطتها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، في خطوة تعكس تغير واضح في توجهات قطاع السيارات الفارهة عالميا.

القرار يمثل تراجع عن استراتيجية سابقة كانت تهدف إلى إنهاء إنتاج محركات الاحتراق الداخلي، وعلى رأسها محركات V12 الشهيرة، خلال هذا العقد، لكن الشركة أقرت أن الظروف الحالية لم تعد تدعم هذه الوتيرة السريعة من التحول، خاصة مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية.

وكانت رولز رويس قد بدأت بالفعل خطواتها نحو الكهرباء بإطلاق طراز Rolls-Royce Spectre، كأول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، مع خطط طموحة لزيادة الاعتماد على هذا النوع من السيارات تدريجيا، إلا أن المؤشرات السوقية أظهرت أن العملاء، خصوصا في الفئة الفاخرة، لا يزالون منقسمين بين الرغبة في التجربة الكهربائية والتمسك بالمحركات التقليدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي كريس براونريدج أن تفضيلات العملاء أصبحت عاملا حاسما في رسم الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مقابل كل عميل يفضل السيارات الكهربائية، هناك آخر لا يزال يفضل التجربة الكلاسيكية، هذا التوازن دفع الشركة لتبني نهج أكثر مرونة بدلا من الالتزام بجدول زمني صارم.

وبناء على ذلك ستواصل رولز رويس إنتاج سيارات بمحركات تقليدية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على محرك V12 كجزء أساسي من هوية العلامة، بالتوازي مع تطوير طرازات كهربائية بشكل تدريجي يتماشى مع الطلب الفعلي.

هذا التحول لا يقتصر على رولز رويس فقط، بل يعكس اتجاها أوسع داخل قطاع السيارات الفاخرة، حيث بدأت شركات أخرى في مراجعة خططها الكهربائية، مع اتضاح الفجوة بين الطموحات التنظيمية وواقع السوق.

في النهاية، يبدو أن مستقبل السيارات الفاخرة لن يكون كهربائيا بالكامل في الوقت القريب، بل مزيج مرن يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإرث الكلاسيكي، وفقًا لما يطلبه العملاء بالفعل.