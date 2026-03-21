كله بيقلدك.. أحمد بهاء يطلق ثالث أغنيات ألبومه الجديد

أطلق الفنان أحمد بهاء أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كله بيقلدك"، والتي تُعد ثالث إصدارات ألبومه الجديد، وذلك بالتعاون مع المنتج كولبيكس بوي Coolpix Boy، في خطوة جديدة تعكس توجهه نحو التنوع والتجريب الموسيقي.

وجاء إطلاق الأغنية بعد ظهورها الأول ضمن أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي يقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، حيث لفتت الأنظار بإيقاعها السريع وطابعها المختلف.

ويخوض أحمد بهاء خلال "كله بيقلدك" أولى مغامراته الموسيقية في عالم موسيقى المهرجانات، لتُمثل الأغنية محطة جديدة ضمن مشروع ألبومه الأول، الذي يسعى من خلاله إلى تقديم تجربة موسيقية متنوعة لا تقتصر على لون واحد، ومختلفة عن تجربته السابقة مع فرقة شارموفرز.

وتحمل الأغنية بصمة Coolpix Boy الإنتاجية في التوزيع الموسيقي، من خلال الاعتماد على إيقاعات المهرجانات وروح الشارع، ما يمنحها طابعًا حيويًا سريع الانتشار، في مقابل أداء غنائي مختلف من بهاء يبتعد عن النمط الذي اعتاد عليه الجمهور.

ومع طرح "كله بيقلدك"، يواصل أحمد بهاء الكشف تدريجيًا عن ملامح ألبومه الجديد، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته أولى إصداراته “سهران بالليل”، الديو الغنائي الذي جمعه مع ليجي سي، وتصدره قوائم التريند.

ويؤكد هذا الإصدار استمرار بهاء في كسر الصورة النمطية المرتبطة به كمغني فرقة شارموفرز، التي أسسها عام 2012، ونجحت في أن تصبح واحدة من أبرز الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، حيث يخوض الآن رحلته الغنائية المنفردة بخطوات تعتمد على التجريب والتنوع.