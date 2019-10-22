تعرف على هدية كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان بمناسبة عيد ميلادها

كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن تبرع زوجها كانييه ويست بمليون دولار لإحدى الجمعيات الخيرية، بمناسبة عيد ميلادها الـ39.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعربت كيم كارداشيان، عن سعادتها، بعد علمها بتبرع زوجها بمليون دولار لجمعياتها الخيرية المفضلة التى تعمل في إطار إصلاح السجون، وذلك كهدية منه ومن أطفاله الأربعة.



ونشرت كيم كارداشيان، صورة للتبرع، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن قلبها سعيد جدا بهذه الهدية.



يأتي هذا في الوقت الذي تحتفل فيه كيم كارداشيان، بعيد ميلادها الـ 39، مع عائلتها، حيث قضت عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائها في "بالم سبرينجز"، وبعدها احتفلت بعيد ميلادها مع عائلتها بتقديم عشاء مميز في منزلها.