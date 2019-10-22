Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعرف على هدية كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان بمناسبة عيد ميلادها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:08 م
كيم كارداشيان وزوجها
كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست
Advertisements
شيماء مصطفى
كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن تبرع زوجها كانييه ويست بمليون دولار لإحدى الجمعيات الخيرية، بمناسبة عيد ميلادها الـ39.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعربت كيم كارداشيان، عن سعادتها، بعد علمها بتبرع زوجها بمليون دولار لجمعياتها الخيرية المفضلة التى تعمل في إطار إصلاح السجون، وذلك كهدية منه ومن أطفاله الأربعة.

ونشرت كيم كارداشيان، صورة للتبرع، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن قلبها سعيد جدا بهذه الهدية.

يأتي هذا في الوقت الذي تحتفل فيه كيم كارداشيان، بعيد ميلادها الـ 39، مع عائلتها، حيث قضت عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائها في "بالم سبرينجز"، وبعدها احتفلت بعيد ميلادها مع عائلتها بتقديم عشاء مميز في منزلها.
تعرف على هدية كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان بمناسبة عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها .. الجرأة عنوان إطلالات كيم كارداشيان

في عيد ميلادها.. 4 أسرار وراء جمال كيم كارداشيان

ترشيحاتنا

صور صادمة تنشر للمرة الأولى عن استخدام تركيا لأسلحة محرمة دوليا في سوريا

مكفرات الذنوب.. الحبيب الجفري يكشف عن عمل واحد يغفر لك كل ذنوبك

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

شاهد الأميرة ماري بجوار تشارلز في حفل تنصيب إمبراطور اليابان

أمريكا تقرر إبقاء بعض قواتها فى سوريا بعد طلب إسرائيل

أمطار غزيرة بالبحيرة تكشف سوء حالة الصرف الصحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور