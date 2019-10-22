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رياضة

محمد صلاح يعود للتدريبات ويستعد لمباراة ليفربول وجينك.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:17 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لتدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لمواجهة، جينك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة قوية في الكاحل، تعرض لها نتيجة تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة قبل الماضية من البريميرليج.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على جينك البلجيكي، في مباراةا لغد، لقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي صداراة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويحل ليفربول ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأعهداف عن سالزبورج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.




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