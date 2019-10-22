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أخبار العالم

ألمانيا تكشف موقفها بشأن إقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:17 م
ألمانيا تكشف موقفها
ألمانيا تكشف موقفها إزاء إقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركية
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن هناك تنسيقا مستمرا مع الحلفاء في سوريا، معربا عن رفض بلاده إقامة منطقة آمنة تثبت تقدم تركيا في سوريا، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، لحماية المدنيين النازحين، وضمان استمرار قتال متشددي تنظيم داعش.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، في مقابلة مع إذاعة "دويتشه فيله: "أقترح أن نقيم منطقة أمنية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة روسيا".

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة، حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء، ويتمكن اللاجئون السوريون من العودة طوعا.

وبدوره، أعلن الكرملين، أن روسيا ستدرس المقترح الألماني بإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، تكون خاضعة لإشراف دولي وبمشاركة روسيا وتركيا.
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