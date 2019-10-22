نقابة الموسيقيين.. تامر عاشور يدافع عن حمو بيكا

نشر الفنان تامر عاشور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن واقعة مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد الفيديو الذي نشره يهدد فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد رفض منحه "كارنيه دي جي".



وعلق عاشور قائلا: "هيحصل إيه لو عملتوا حاجة زي نقابة المهن الموسيقية للشباب اللي عايز يشتغل وبيعمل لنفسه حاجة هو مصدقها، مكان ياخدوا منه تصاريح ويتراجع الكلام اللي بيقدموه، وتبقى حاجة مالهاش علاقة بالفن خالص، زي الـDJ وتصريحه".



واضاف عاشور قائلا : "وده طبعا ميبررش أي قله أدب وتطاول على فنان بحجم وقيمة هاني شاكر، ونقابة المهن".



يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، نشر فيديو من داخل نقابة الموسيقيين، بعد رفض منحه "كارنيه دي جي"، وهدَّد فيه النقابة ومسؤوليها بالتظاهر ضدهم وتكسيرها، وتهكم على فن نقيب الموسيقيين هاني شاكر؛ ما أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه بيكا بالدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.