Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الكويت بشأن قانون إقامة الأجانب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:32 م
بيان عاجل من الكويت
بيان عاجل من الكويت بشأن قانون إقامة الاجانب
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، قرارا وزاريا رقم 957 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب.

ووفقًا لصحيفة "الراي"، يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/10/2019.

وجاء في اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا من يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعترف بها الكويت أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة بشرط أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.

كما جاء أيضا أنه يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من منافذ البلاد أو من أحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم، بحسب "كويت نيوز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حاول التعدي عليها جنسيا.. متهم بقتل ربة منزل في المنوفية: رفضت معاشرتي لها فضربتها بقطعة حديد وتركتها تنزف.. والنيابة تحقق في الواقعة

مستشار بالحكومة اللبنانية يكشف مفاجأة عن إجراء تعديل وزاري

نجم ريال مدريد يرشح محمد صلاح للتتويج بالكرة الذهبية

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور