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مرأة

بعقد طويل وخواتم فضية .. حنان مطاوع فى إطلالة جديدة بعد ولادتها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" بإطلالة أنيقة

وأطلت بها حنان مطاوع، ببلوزة باللون الأسود من الشيفون، وأوف شولدر،ووضعت عليها شال باللون البيج ، وأختارت مجموعة من الأكسسوارات التى تكمل إطلالتها كعقد طويل باللون الذهبى، وساعة لليد ومجموعة خواتم باللون الفضى

وقامت حنان مطاوع، برفع شعرها على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف بوضع كثير من الميكاب وأعتمدت على جمال بشرتها اللامعة، ووضعت أيشادو خفيف باللون الأسود وأحمرشفاة باللون البينك

وعلقت على الصورة..اللهم لك الحمد دائماً وأبداً

وجاءت تعليقات الجمهور.. الحمد لله يارب دايما بخير وضحكة جميلة
ربنا يسعدك انت انسانه وفنانه جميله ومحترمه
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