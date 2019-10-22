وادي دجلة يسجل الهدف الثاني في شباك مصر للمقاصة ..فيديو

تمكن وادي دجلة من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه مصر للمقاصة، في المباراة التي تقام على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.





سجل رجب عمران، لاعب وادي دجلة، الهدف الأول في الدقيقة 29 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، وأعلن تقدم فريقه بالهدف الثاني على مصر للمقاصة.





تشكيل وادى دجلة :





حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : عبدالرحمن بودى ومحمود مرعى وأحمد بيكهام و الغانى يعقوبو

خط الوسط : محمد عبدالعاطى ومحمد هلال ومحمد رضا

خط الهجوم : رفيق كابو وحسام عرفات ومروان حمدى





تشكيل المقاصة :





حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي

خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –صلاح عاشور

خط الهجوم: موسيس – عمرو مرعي