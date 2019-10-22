الدوري المصري .. مصر المقاصة يتعادل مع وادي دجلة 2-2 في مباراة مثيرة ..فيديو

تعادل مصر للمقاصة مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الاول..

سجل مروان حمدي لاعب وادي دجلة الهدف الأول في الثانية 50 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.



ثم سجل رجب عمران، الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وأعلن تقدم فريقه بالهدف الثاني على مصر للمقاصة.



الشوط الثاني ..

استطاع فريق مصر للمقاصة العودة للمباراة بطريقة مميزة، وسجل أول اهدافه في المباراة عن طريق صلاح عاشور في الدقيقة 52 من عمر المباراة.



ثم تمكن إيدو موسيس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ويتعادل للفريق الفيومي وينهي المباراة بالتعاد الإيجابي 2-2.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد مصر للمقاصة الى 7 نقاط فى المركز السابع، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط.