ننشر تفاصيل زيارة وفد العين الإماراتي لـ الأهلي ..صور

استقبل النادي الأهلي بمقره بالجزيرة ظهر اليوم، الثلاثاء، وفدا من نادي العين الإماراتي ضم "حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب، وعلي سعيد الكعبي، المعلق الرياضي، والمستشار الإعلامي، وراشد عبدالله علي، المدير التنفيذي لشركة العين للاستثمار، وأحمد علي الكعبي، مدير مكتب شئون الجماهير، ومرعي الزعبي، مدير المرافق".





وكان في استقبال الوفد الإماراتي الشقيق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الذي اصطحب الوفد في جولة تفقدية شملت دولاب البطولات وقاعة مجلس الإدارة والمبنى الاجتماعي والجيم الخاص بالأعضاء والفرق الرياضية ومبنى الإسكواش وحمام السباحة وملعب مختار التتش وغرف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، حيث التقى الوفد الإماراتي الشقيق بالكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.





وأكد وفد نادي العين، أن زيارته للنادي الأهلي جاءت من أجل تبادل الخبرات الرياضية والاجتماعية والاطلاع على تجربته الغنية والثرية فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالتقدم لعضوية النادي من منطلق ريادة الأهلي في كافة المجالات.





وسعى وفد العين الإماراتي، في جلسته مع المدير التنفيذي للإطلاع على كثيرٍ من تجارب الأهلي التي تمتد عبر سنوات طويلة للاستفادة منها وتطبيقها في مشروعات نادي العين المستقبلية الذي يسعى ليكون من أوائل الأندية في الإمارات وآسيا التي تطبق نظام الاشتراكات والعضوية.





وفي نهاية الزيارة حرص العميد محمد مرجان على إهداء مسئولي العين الإماراتي درع وعلم النادي تقديرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط الأهلي بالنادي العربي الشقيق، مؤكدًا أن الأهلي لا يمكن أن يتأخر على الأشقاء العرب ويحرص دائما على تقديم خبراته وتجاربه الرياضية والاجتماعية للاستفادة منها في إطار من التعاون والتآخي بين الأهلي وجميع الأندية العربية.





بينما شدد وفد العين على أن عراقة و قيمة الأهلي هي التي جعلتهم لا يترددون في الحضور من أجل الاستفادة من خبراته على كافة المستويات، خاصة في الجانب المجتمعي موجهين الدعوة لمسئولي الأهلي لزيارة مدينة ونادي العين في أقرب وقت.