Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:23 م
رئيس جامعة أسوان:
رئيس جامعة أسوان:
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
إيجابيات عديدة يحقهها إنعقاد أسبوع شباب الجامعات الأفريقية على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .

ورصد " صدى البلد " أحد هذه الإيجابيات والمتمثلة فى إعلان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن توفير عدد من المنح المجانية للطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعة .

جاء ذلك أثناء الندوة التي نظمتها جامعة اسوان مساء اليوم بعنوان "دور الشباب الإفريقى فى التنمية " على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط منسق عام أسبوع شباب الجامعات الأفريقية .

وأشار الدكتور أحمد غلاب أننا خصصنا منذ العام الماضى 50 منحة سنويًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات للأخوة الأفارقة فى مختلف المجالات العلمية لكى يدرسوا فى جامعة أسوان .

وأضاف أحمد غلاب بأن جامعة اسوان أنشأت معهد للبحوث والدراسات الإفريقية منذ عامين ويوجد فيه 6 أقسام علمية متنوعة من أجل دعم القارة الإفريقية .

وقال أن أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية ويجب أن نتكاتف سويًا من أجل إستثمار مواردنا للنهوض بأوطاننا وبلادنا .

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عثمان أنه يجب إستغلال طاقات الشباب الإفريقى بإعتباره قاطرة التنمية الحقيقية فى أفريقيا .
رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة
رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة
رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة
رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة
رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة
Advertisements

ترشيحاتنا

إيقاف طبيب بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد نهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بشكل ساخر .. إسعاد يونس تعلق على غرق مدينة بنصر بسبب سقوط الأمطار

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

المقاصة راحة 4 أيام.. وميدو يكشف سر التحول أمام وادي دجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور