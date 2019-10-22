رئيس جامعة أسوان: توفير منح مجانية للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعة

إيجابيات عديدة يحقهها إنعقاد أسبوع شباب الجامعات الأفريقية على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .



ورصد " صدى البلد " أحد هذه الإيجابيات والمتمثلة فى إعلان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن توفير عدد من المنح المجانية للطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعة .



جاء ذلك أثناء الندوة التي نظمتها جامعة اسوان مساء اليوم بعنوان "دور الشباب الإفريقى فى التنمية " على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط منسق عام أسبوع شباب الجامعات الأفريقية .



وأشار الدكتور أحمد غلاب أننا خصصنا منذ العام الماضى 50 منحة سنويًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات للأخوة الأفارقة فى مختلف المجالات العلمية لكى يدرسوا فى جامعة أسوان .



وأضاف أحمد غلاب بأن جامعة اسوان أنشأت معهد للبحوث والدراسات الإفريقية منذ عامين ويوجد فيه 6 أقسام علمية متنوعة من أجل دعم القارة الإفريقية .



وقال أن أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية ويجب أن نتكاتف سويًا من أجل إستثمار مواردنا للنهوض بأوطاننا وبلادنا .



ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عثمان أنه يجب إستغلال طاقات الشباب الإفريقى بإعتباره قاطرة التنمية الحقيقية فى أفريقيا .