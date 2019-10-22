شاهد.. بسام راضي يستعرض لحظة وصول الرئيس السيسي لـ سوتشي

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لوصول الرئيس السيسي لمدينة سوتشي الروسية.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، وذلك لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين الرئيس والرئيس الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





كما سيعقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.





وأوضح المتحدث الرسمي، أن القمة الأفريقية الروسية، التي هي الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.





الجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الخامسة للرئيس إلى روسيا منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في عام 2014، كما أن هذا هو اللقاء رقم 12 بين الرئيس السيسي وفيلاديمير بوتين خلال هذه الفترة، حيث كان آخر لقاءين بين الرئيسين خلال العام الحالي 2019، في كل من العاصمة الصينية بكين "على هامش حضورهما قمة منتدى الحزام والطريق" فى شهر ابريل الماضي.





حيث قال الرئيس الروسي خلال اللقاء: إن علاقات روسيا ومصر تتطور بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده، وأشار بوتين إلى "أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر 2018، تتيح لنا الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".





بينما كان اللقاء التالي في شهر يونيو الماضي في مدينة أوساكا اليابانية خلال مشاركة الزعيمين في قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى، وخلاله قال الرئيس بوتين: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر مؤكدًا " أن موسكو تسعى إلى دفع العلاقات مع القاهرة إلى مستوى جديد أكثر تقدمًا".



