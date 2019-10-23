لأول مرة من 2016.. الدولار يسجل 16.13.. وتوقعات بانخفاضه لـ 16 جنيها فى هذا الموعد

هوى سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية امس الثلاثاء بمعدل قرشين علي الأقل ليصل أدني سعر صرف له بقيمة 16.13 جنيه، ووصل سعر صرف الدولار كأدني قيمة له منذ 2016 بالبنك التجاري الدولي مسجلا 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.



الدولار ينخفض لـ 16 جنيها

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ان العديد من المؤشرات التى لها علاقة بتوفير المصادر الدولارية بمصر تؤكد، انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020، مضيفا أن قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران الى شرم الشيخ يعنى عودة 729 ألف سائح لمصر والسياحة من أهم المصادر الدولارية التى تعتمد عليها الدولة المصرية.



وتابع حسن السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا ننتظر أيضا مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الروسى بوتين لاستئناف عودة للطيران الشارتر الروسى إلى المقاصد السياحية المصرية، اضف إلى ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر تباعا.



وأضاف: نجاح مؤتمر مصر تستطيع يبشر ايضا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكذا زيادة الانتاج والتصدير للعديد من الدول.



تراجع معدلات التضخم

قال الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية،أن تراجع اسعار الدولار امام الجنيه لأدنى مستوياته منذ 2016 خلال تعاملات أمس يأتى نتيجة تراجع معدلات التضخم.



وتابع مصطفى ابو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد": أضف إلى ذلك زيادة حجم الاحتياطى الاجنبى لـ 45 مليار جنيه لدى البنك المركزى، اثر الاجراءات المالية التى اتخذها البنك وكذا النشاط الملحوظ للمصادر الدولارية بالدولة، مشير إلى ان وصول الاحتياطى لـ 45 أدى وجود سيولة دولارية فى البنوك اكثر من الطلب عليه.



وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه يمكن ان ينخفض سعر الدولار الـى 16 جنيها مع بداية 2020، حال الحفاظ على زيادة ايرادات الدولة وزيادة نمو الانتاج الذى يساهم فى ارتفاع حجم الاحتياطى بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

