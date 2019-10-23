Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: غدًا يوم عمل رسمي لموظفي دواوين الإدارات والمديريات في 3 محافظات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعليق الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين بمدارس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لن يطبق على موظفي الدواوين والإدارات والمديرية، وذلك نظرََا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تمت الموافقة رسميًا، على أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2019 إجازة رسمية "استثنائية" للمعلمين والطلاب بمدارس 3 محافظات هي: (القاهرة -الجيزة -القليوبية).

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب: إن باقى المحافظات الوضع فيها يرجع إلى تقدير السادة المحافظين كل على حسب الوضع في كل محافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قالت في بيانها منذ قليل: بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة "للطلاب" اليوم الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يصدر أي قرار بشأن منح اجازة للمعلمين غدا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن منح إجازات رسمية لموظفي الدولة إلا بقرار من رئاسة الوزراء.

جدير بالذكر أنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بسبب الأحوال الجوية في 3 محافظات ..غدا

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات .. غدا

إدارة بنها التعليمية : غدا يوم عمل رسمي لأعضاء التوجيه والمتابعة

ترشيحاتنا

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

بشكل ساخر .. إسعاد يونس تعلق على غرق مدينة بنصر بسبب سقوط الأمطار

الدولار يتراجع.. الأخضر يهوى لأدنى مستوى له بالبنوك

فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

بشرى للموظفين.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع القطاعات بأثر رجعي

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق