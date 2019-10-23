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أخبار العالم

بعد مجزرة نبع السلام.. تركيا: لا حاجة لعملية أخرى في سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها لا تنوي إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال شرق سوريا، خارج المنطقة التي سيطرت عليها قواتها، نتيجة العدوان الذي تطلق عليه اسم "نبع السلام".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، ليلة الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا في "المرحلة النهائية من المهلة الممتدة 120 ساعة" بانسحاب مسلحي قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة التي تم تحديدها بموجب الاتفاق التركي الأمريكي حول وقف إطلاق النار.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، أنه "لا حاجة في المرحلة الراهنة لتنفيذ أي عملية جديدة خارج منطقة عملية نبع السلام" شمال شرق سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أنه سيتم إطلاق العمل المشترك على الاتفاقات، التي جرى التوصل إليها بين الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي.

وتعهدت وزارة الدفاع التركية، بألا تسمح أبدا بإقامة "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، وبأن تواصل "محاربة الإرهاب بشكل حاسم".

وأسفر العدوان التركي على شمال سوريا، عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وتشريد آلاف الأكراد والسوريين جراء القصف، وشهد العدوان عمليات إعدام للمدنيين العزل والأكراد فضلا عن عمليات اغتيال مثل السياسية الكردية هفرين خلف التي قتلت ببشاعة من قبل الميليشيات المقاتلة إلى جانب الجيش التركي.
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