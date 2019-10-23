بعد مجزرة نبع السلام.. تركيا: لا حاجة لعملية أخرى في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها لا تنوي إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال شرق سوريا، خارج المنطقة التي سيطرت عليها قواتها، نتيجة العدوان الذي تطلق عليه اسم "نبع السلام".





وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، ليلة الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا في "المرحلة النهائية من المهلة الممتدة 120 ساعة" بانسحاب مسلحي قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة التي تم تحديدها بموجب الاتفاق التركي الأمريكي حول وقف إطلاق النار.





وأضافت وزارة الدفاع التركية، أنه "لا حاجة في المرحلة الراهنة لتنفيذ أي عملية جديدة خارج منطقة عملية نبع السلام" شمال شرق سوريا.





وأكدت وزارة الدفاع التركية، أنه سيتم إطلاق العمل المشترك على الاتفاقات، التي جرى التوصل إليها بين الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي.





وتعهدت وزارة الدفاع التركية، بألا تسمح أبدا بإقامة "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، وبأن تواصل "محاربة الإرهاب بشكل حاسم".



