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منوعات

أخيرًا.. 3 مزايا جديدة طال انتظارها على الواتساب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
تطبيق الواتساب
تطبيق الواتساب
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نهى حمدي
تتسابق التطبيقات المختلفة وأنظمة الهواتف الـ IOS 13 واندرويد 10 إلى ضم الوضع المظلم ضمن مزاياها، لما له من فوائد كالحفاظ على نظر المستخدم والحفاظ على صحة البطارية الخاصة بالهاتف وغيرها، فكانت من بين هذه التطبيقات فيسبوك وانستجرام ولينكد إن وتويتر، ليبقى تطبيق الواتساب على قائمة الانتظار لتفعيل هذه الخاصية به.

حيث يعمل مطورو التطبيق حاليًا على تفعيل خاصية الوضع المظلم على الهواتف التي تعمل بنظام iOS و Android ، وتحسين التصميم الجديد قبل صدوره، بحسب ما ذكرت "WABetaInfo".

وسيكون نظام الألوان الجديد بشكل أساسي أزرق داكن بدلًا من أسود أو رمادي ، وسيتم تفعيله تلقائيًا إذا قمت بتحديد الوضع الداكن على نطاق النظام في هاتفك.

كما أنه من المتوقع تغميق الشاشة الخاصة بالتطبيق ، مما يؤدي إلى تجنب المشكلة التي تحدث في بعض التطبيقات عندما يفاجأ الشخص الذي يستخدم الوضع الغامق بسطوع شديد غير متوقع من الضوء الأبيض.

تم تحديث ملصق WhatsApp وقوائم الرموز التعبيرية بخلفيات غامقة ، وكان المطورون يعملون باجتهاد حتى تكون اشعارات الرسائل مناسبة للمظهر الجديد الخاص بالتطبيق.

يمكننا أيضًا رؤية عدد قليل من الميزات الجديدة الأخرى التي تصل إلى جانب الوضع المظلم ، بما في ذلك مسح الرسائل التدمير ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة قد تصل من 5 دقائق لـ ساعة بحسب ضبط المستخدم للوقت، كما هو الحال في الماسنجر.

كشفت الإصدارات التجريبية أيضًا عن خيار جديد يتيح لك إخفاء التحديثات تمامًا عن جهات الاتصال التي تم وضعها على الوضع الصامت حاليًا ستظهر تحديثات تلك الرسائل باللون الرمادي، لكنها تظل مرئية، وعند بدء التحديث الجديد ، ستتمكن من إخفائه تمامًا ، ويمكنك رؤيته فقط إذا اخترت ذلك.
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