شاهد.. محمد منير يستعيد ذكرياته مع أغنية النيل

View this post on Instagram

ولا بيوصل ولا بيتوه ولا بيرجع ولا بيغيب #النيل سؤال.. ومازال ماجاش عليه الرد من قد ايه ولفين.. ماقالش عمره لحد سهران يوشوش ناي والحلم رايح جاي قباله ع الشطين بيحب صوت الناس وغنا البنات بالليل وبيكره الحراس لما تدوس بالخيل تفوت ايام.. تموت احلام.. تعدي شهور.. تدور الارض.. والدنيا.. وهو يدور ولسه بيجري ويعافر ولسه عيونه بتسافر.. ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير