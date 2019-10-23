شاهد.. محمد منير يستعيد ذكرياته مع أغنية النيل

نشر الكينج محمد منير مقطع فيديو جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام" من أغنيته .وظهر محمد منير خلال الصورة وهو يؤدي أغنية "النيل" وعلق ببعض كلماتها: "ولا بيوصل ولا بيتوه ولا بيرجع ولا بيغيب، النيل سؤال ومازال ماجاش عليه الرد، من قد ايه والخير مقلش عمره لحد سهران يوشوش ناى والحلم رايح جاى، قبالة ع الشطين بيحب صوت الناس، وغنا البنات بالليل، بيكرة الحراس لما بتدوس بالخيل، ولابيوصل، تفوت ايام تموت احلام تعدى شهور تدور الارض والدنيا وهوة بيدور، ولسة بيجرى ويعافر ولسة عيونة بتسافر ولسة قلبة ل يتعب من المشاوير".وحققت أغنية "النيل" للكينج محمد منير، ملايين المشاهدات، عبر يوتيوب.يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.