شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. القصة الكاملة

بدأت الخلافات بين كل من الفنان أحمد عز، والفنانة زينة، منذ عدة سنوات، بسبب انتشار خبر زواجهما السري، ومطالبة زينة لـ"عز" بضم حضانة طفلين، أكدت أنه والدهما، بينما رفض هو الاعتراف بهما من الأساس.



وتجددت الخلافات والأزمات بين أحمد عز وزينة، بسبب الأحكام الصادرة في القضية التي نسبت الطفلين لأحمد عز بسبب رفضه لإجراء تحليل الـ DNA، ومن ثم حدثت خلافات حول قيمة النفقة.



و حدث أمر غير متوقع منذ عدة أشهر، حيث تواجد عز بالصدفة هو وزينة وشقيقتها في مطعم بالعلمين، من ثم فوجئ بصفعه على وجهه من قبل سيدة لا يعرفها، من ثم كشفت عن أنها شقيقة زينة، الأمر الذي جعل عز يقوم بتحرير محضر بالواقعة، ولكن تضاربت الأقاويل حينها حول حقيقة الأمر.



بينما تم تسريب فيديو مؤخرا كشف عن الحقيقة بأكملها، حيث ظهرت شقيقة زينة وهي تصفع عز على وجهه دون لأي سبب، أو أي ردة فعل من "عز" سوى قيامه من على الكرسي وتوجهه إلى الأمن.