خالد الغندور يبرئ مرتضى منصور من هذه التهمة.. تفاصيل

برأ خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من تهمة تسببه في تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية ان النادي الأهلي ونادي الزمالك لم يتضررا من قرارات اتحاد الكرة الأخيرة حول تأجيل مباراة القمة وتغيير موعد مباريات القمة.



وأقسم خالد الغندور على الهواء أن مرتضى منصور ليس له أي صلة على الإطلاق بتأجيل مباراة القمة، وان الأمر كان اتفاقا أمنيا بحتا.



وكان اتحاد الكرة قد قرر امس تأجيل مباريات الدورى الى ما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة، كما قرر أن تكون مباراة القمة بين الزمالك والأهلى عقب نهاية الدور الأول.