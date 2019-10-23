Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد جرائمه في سوريا.. برلمانية تطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:00 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
ماجدة بدوى
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: إن ما رصدته وسائل الإعلام المختلفة عن جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عدوانه على سوريا، ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب.

واضافت البرلمانية فى بيان، اليوم الأربعاء، أن ما نشر ورأيناه جميعا من رصد لانتهاكات قوات الرئيس التركي بسوريا لا يعد سوى «غيط من فيض»، لافته إلى أن تلك القوات أعدمت السيدة رئيسة حزب سوريا المستقبل عندما تم إيقافها وإنزالها من سيارتها وقتلها ، وقد كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، عن تعرض الأمين العام لحزب «سوريا المستقبل» المهندسة هفرين خلف للتعذيب قبل اغتيالها ، على يد ميلشيات تابعة لمجرم الحرب أردوغان.

وتابعت البرلمانية ،ان اعتداء اردوغان على سوريا تبعه تهجير عشرات الآلاف من السوريين ؛ بالإضافة إلى مقتل 38 مدنيًا سوريًا في قصف مدفعي وجوي من قوات أردوغان»، موضحًه أن آخر الضحايا كان راعي غنم يمارس عمله بما يؤكد أن القوات التركية لا تميز المدني من العسكري خلال علملياتها.

وأشارت "هالة " إلى ان تركيا تعمل على تدمير سوريا، فما يقوم به السفاح أردوغان هو نبع الإجرام بحق الشعب السوري، مشيرًه إلى أن الجاهلين الذين يدعمون أردوغان يجب أن يعلمو أنه لا يرغب سوى في ضم أراضي شمال سوريا لتركيا وليس ضرب الإرهابيين كما يدعي.

وأكدت النائبة :أن المنطقة التي يستهدفها أردوغان تعتبر السلة الغذائية لسوريا ويوجد فيها قمح ونفط ومياه وخصوبة؛ بالإضافة إلى أن تلك المنطقة فيها مكونات الشعب السوري من العرب والكرد والمسلمين والمسيحيين.

وحثت "ابو السعد "، المجتمع الدولى لتوثيق ملف الإجرام للنظام التركى بكل شخصياته وعلى رأسهم أردوغان وعدد من القيادات العسكرية فى الجيش التركى وكذلك عدد من الشخصيات السياسية فى حزب العدالة والتنمية ، لتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا على جرائمهم فى حق الشعب السورى الشقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: أردوغان أصبح زعيم عصابة إرهابية ونهايته ستكون على أيدي أحرار تركيا

فيديو صادم.. ميليشيات أردوغان تعدم 9 سوريين في وضح النهار

بسبب الغزو التركى .. 100 ألف سورى يهجرون منازلهم خلال 72 ساعة|شاهد

قوات أردوغان تقتل 9 مدنيين من بينهم سياسية كردية

لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو

#تركيا_تقتل_هفرين_خلف يتصدر تويتر.. ومغردون: عدوان أردوغان لا يميز

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور توأم زينة في فيديو اعتداء شقيقتها على أحمد عز.. شاهد

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار

مصرع سيدة أثناء نزحها مياه الأمطار من أعلى سطح المنزل بزفتى

اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

بعد ليلة ممطرة .. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

لليوم الثاني.. غرق شوارع مدينة نصر في مياه الأمطار.. فيديو وصور