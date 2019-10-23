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سيارات

9 أضرار تصيب سيارتك بسبب المطبات.. لتجنبها اتبع الآتي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:45 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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صدى البلد
يغفل الكثيرون من قائدي السيارات أضرار المطبات أثناء احتكاك السيارة بها، فقد تؤدي إلى تلف بالشكمان والمقاصات والعجلات والإطارت وغيرها سنعرضها خلال السطور التالية، ونقدم لك عزيزي القارئ نصائح لتفاديها..

لتجنب أضرار المطبات على سيارتك والحفاظ عليها يجب عليك خفض سرعة سيارتك بصورة كبيرة لا تزيد عن 10 كيلومترا فى الساعة او اقل عند المرور على جميع المطبات مع مراعاة المرور بصورة عرضية حتى لا يمس المطب الجزء السفلى من السيارة

وعند التعرض لمطب وأنت على سرعة عالية افحص مركبتك فورا للتأكد من عدم تضررها ، ففى بعض الشوارع الجانبية قد لا تجدى اى إرشادات عن وجود مطب صناعى، حيث يقوم بعض الناس بعملها بصورة عشوائية، وقد لاتراها فى الظلام.

وإليك عزيزي القارئ أضرار تلك المطبات على سيارتك:
- كسر في الكبالن أو بيض الدركسيون
- كسر بالمقصات
- أضرار للشكمان
- ضرر للعجلات والإطارات
- البلي الخاص بالعجل
- عدم اتزان زوايا السيارة
- إتلاف قاعدة المحرك والفتيس
- مشاكل في المساعدين
- كسر في الردياتير
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