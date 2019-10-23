توقيف المشتبه به.. العثور على 39 جثة بـ حاوية قرب لندن

عرضت قناة " روسيا اليوم " فيديو يوضح توقيف رجال الشرطة شاحنة مشتبه بها تحمل 39 جثة في حاوية على متنها.



فيما أبدت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" استياءها الشديد وانها " شعرت بالصدمة والحزن"، بسبب توقيف شاحنة عليها 39 جثة في منطقة "إسكس" قرب لندن بعد تلقي بلاغ من مجهول.



وأضافت "باتل" في تغريدة لها عبر حسابها "تويتر" أنها "صدمت وحزنت من هذه الواقعة المأساويه"، وقام رجال الشرطة بتحري وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الفاعل.