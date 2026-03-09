قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ذكرى رحيل الشيخ مخلوف.. تجاوز المائة عام قضاها في خدمة الإسلام داخل مصر وخارجها

الشيخ محمد حسنين مخلوف المفتي السابق ..رحمه الله
الشيخ محمد حسنين مخلوف المفتي السابق ..رحمه الله
عبد الرحمن محمد

تحل علينا اليوم التاسع عشر من رمضان ، ذكرى مولد الشيخ محمد حسنين علي مخلوف العدوي ، الذي ولد في قرية بني عدي بمركز منفلوط عام 1890م ، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره حتى أتمه وهو في العاشرة، وحصل على الشهادة العالمية عام 1914م ، وخلال هذه الفترة حرص والده على إعداده لدراسة الدين والتشريع والتفسير.

وبعد أن أنهى تعليمه عين قاضيا شرعيا بمحافظة قنا عام 1916م، وتنقل خلال عمله من محاكم " ديروط ، الفشن ، القاهرة ، طنطا " حتى عين رئيسا لمحكمة الاسكندرية الكلية الشرعية، وتدرج في وظيفته حتى ان عين رئيسا للتفتيش الشرعي بوزارة العدل عام 1942م ، وبعد عامين عين نائبا لرئيس المحكمة العليا الشرعية وبعد عام في مهام وظيفته عين مفتيا للديار المصرية من عام 1945 م الى عام 1950 م وخلال هذه الفترة وتحديدا عام 1948 م عين عضوا بجماعة كبار علماء الازهر الشريف، وعين مفتيا للديار المصرية للمره الثانية من عام 1952م الى عام 1954م .

وعين حسنين مخلوف رئيسا للجنة الفتوى بالازهر الشريف لفترة طويلة واختيرا عضوا بمجمع البحوث الاسلامية، كما اختير عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة واختير عضوا مؤسسا للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ثم اختير عضوا مؤسسا بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية .

وخلال مسيرته منح الشيخ محمد حسنين مخلوف الكثير من الجوائز منها كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثانية وكان وقتها رئيسا لمحكمة طنطا كما منح كسوة الشريفة العلمية من الدرجة الاولى وقت ان كان مفتيا للديار المصرية ومنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1982م، كما منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى في احتفال الازهر بعيده الالف وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1983 م .

وألف الشيخ محمد حسنين مخلوف العديد من المؤلفات ومنها " كتاب كلمات القرآن الكريم تفسير وبيان ، صفوة البيان لمعاني القرآن ، آداب تلاوة القرآن وسماعه ، شرح عدة الحصين للإمام أبن الجذري ، رسالة الرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية ، رسالة في أحكام الميراث "، وقام بنشر عشرات الكتب والرسائل لعلماء مصر والحجاز وحضر موت باليمن مما وجد في مؤلفاتهم نفعا للمسلمين.

مؤلفاته وتحقيقاته:
شغل الشيخ بأعماله في القضاء والدرس عن التأليف والتصنيف، واستهلكت فتاواه حياته، وهي ثروة فقهية ضخمة أَحَلَّتْهُ مكانة فقهية رفيعة. ومع ذلك فإن للشيخ كُتبًا نافعة جدًّا نذكر منها:
• حكم الإسلام في الرفق بالحيوان. وهي باكورة تصانيفه وقد فرغ من تأليفها في شهر يوليو عام 1912م.
• أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية الواردة فيها. طبع بدار المعارف بالقاهرة 1394هـ.
• أضواء من القرآن الكريم في فضل الطاعات وثمراتها وخطر المعاصي وعقوباتها. طبع بمؤسسة مكة للطباعة بمكة المكرمة عام 1393هـ.
• أضواء من القرآن والسنة في وجوب مجاهدة جميع الأعداء. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1394هـ.
• فتاوى شرعية وبحوث إسلامية. طبع بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة 1371هـ.
• تفسير سورة يس. طبع بمطبعة الكيلاني بالقاهرة 1402هـ.
• حكم الشريعة الإسلامية في مأتم ليلة الأربعين وفيما يعمله الأحياء
للأموات من الطاعات. طبع بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 1366هـ.
• آداب تلاوة القرآن وسماعه.
• المواريث في الشريعة الإسلامية. طبع دار المدني بجدة.
• شرح البيقونية في مصطلح الحديث.
• شفاء الصدور الحرجة في شرح قصيدة المنفرجة.
• شرح جالية الكدر بنظم أسماء أهل بدر.
• أخطار المعاصي والآثام ووجوب التوبة منها إلى الملك العلام.
• رسالة في فضل القرآن العظيم وتلاوته.
• رسالة في فضائل نصف شعبان.
• رسالة في دعاء يوم عرفة.
• رسالة في ختم القرآن الكريم ووجوب بر الوالدين.
• رسالة في شرح أسماء الله الحسنى.
• رسالة في تفسير آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الضحى.
• رسالة في تفسير سورة القدر.
• أدعية من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية.
• نفحات زكية من السيرة النبوية.
• شرح الوصايا النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
• شرح وصايا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
كما أن الشيخ -رحمه الله- كانت له جهود مشكورة في تحقيق بعض الكتب النافعة،
منها:
• بلوغ السول في مدخل علم الأصول. طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1386هـ.
• الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثقى في علم الشريعة والطريقة والحقيقة
لمحمد بن عمر الحريري. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1380هـ.
• الدعوة التامة والتذكرة العامة لعبد الله بن علوي الحداد طبع بمطبعة
المدني بالقاهرة 1383هـ.
• النصائح الدينية والوصايا الإيمانية لعبد الله بن علوي الحدَّاد. طبع
بمطبعة المدني بالقاهرة 1381هـ.
• شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للملا علي القاري. طبع بمطبعة المدني
بالقاهرة 1398هـ.
• هداية الراغب بشرح عمدة الطالب لعثمان بن أحمد النجدي. طبع بمطبعة المدني
بالقاهرة 1379هـ.
• شرح المدحة النبوية للشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي.
• شرح لمعة الأسرار للشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي.
• قصيدة في مدح النعال النبوية للشيخ أبي الوفا.
• شرح نصيحة الإخوان للإمام ابن طاهر الحدَّاد.
• شرح الحكم للإمام عبد الله بن علوي الحدَّاد.
منزلته وأوسمته:
كان الشيخ محل تقدير واحترام لسعة علمه وشدته في الحق، وكانت الأوساط العلمية والرسمية تنظر إليه بعين التقدير لجلائل أعماله في الدعوة والقضاء والإفتاء، فمُنح كسوة التشريفة العلمية مرتين: الأولى حين كان رئيسًا لمحكمة طنطا، والأخرى وهو في منصب الإفتاء، كما نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة (1402هـ/1982م)، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وامتد تكريمه إلى خارج البلاد، فنال جائزة الملك فيصل العَالَمية لخدمة الإسلام سنة (1403هـ/1983م).

وقد كُتِبَ في جوانب من علم الشيخ رسائل علمية، منها رسالة بعنوان: «الشيخ حسنين محمد مخلوف مفسرًا» حصل بها باحث من لبنان على درجة الماجستير من إحدى جامعاتها.
وفاته :
طالت الحياة بالشيخ حتى تجاوز المائة عام، قضاها في خدمة دينه داخل مصر وخارجها، حيث امتدت رحلاته إلى كثير من البلاد العربية ليؤدي رسالة العلم، ويلقي دروسه، أو يفتي في مسائل دقيقة تُعرض عليه، أو يناقش بعض الأطروحات العلمية في الجامعات، وظل على هذا النحو حتى لقي ربه في (19 من رمضان 1410هـ، الموافق 15 من إبريل 1990م).

محمد حسنين مخلوف ذكرى رحيل اليوم التاسع عشر المفتي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

أب ولكن

ماجدة خير الله: أب ولكن مليء بالثغرات الغير منطقية

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

اعمال نتفلكس

بحر من المحبة وشارع سمسم .. نتفليكس تطرح مجموعة أعمال متنوعة للأطفال

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد