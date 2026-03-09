قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حدث في 19 رمضان.. وفاة الإمام علي ورحيل شلتوت ومخلوف

حدث في 19 رمضان
حدث في 19 رمضان
عبد الرحمن محمد

شهد اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك عبر التاريخ الإسلامي سلسلة من الأحداث الفارقة، تنوعت بين رحيل قامات دينية كبرى وتحولات سياسية وعسكرية غيرت وجه المنطقة.

أحزان الكوفة ورحيل الأندلسيين

في مثل هذا اليوم من عام 40 هـ، فُجع المسلمون بطعن الإمام علي بن أبي طالب بسيف مسموم على يد عبد الرحمن بن ملجم أثناء إمامته لصلاة الفجر في مسجد الكوفة، وهي الطعنة التي أدت لوفاته بعد ثلاثة أيام. 

وفي ذكرى أخرى عام 202 هـ، غادر آلاف الأندلسيين مدينة قرطبة عقب فشل ثورتهم ضد الأمير الحكم بن هشام، حيث استقر قرابة 15 ألفاً منهم في مصر قبل انتقالهم لتأسيس إمارة أقريطش.

فتوحات ومبايعات سياسية

وعلى صعيد الانتصارات، نجح القائد طارق بن زياد عام 92 هـ في السيطرة على شمال إسبانيا مع بداية الفتح الإسلامي للأندلس. أما في العصر المملوكي عام 784 هـ، فقد بويع السلطان الظاهر سيف الدين برقوق سلطاناً على مصر والشام، ليبدأ حكم السلالة البرجية، ورغم نفيه لاحقاً إلى قلعة الكرك بالأردن، استطاع العودة لعرشه ثانية عام 792 هـ. وفي عام 556 هـ، قُتل الوزير الفاطمي والفقيه الشاعر طلائع بن رزيك، الذي لا يزال مسجده الشهير بالقاهرة شاهداً على أواخر العمارة الفاطمية.

محطات وطنية وتعليمية

وفي التاريخ الحديث عام 1338 هـ، غادر الزعيم سعد زغلول إلى لندن للتفاوض مع اللورد ملنر حول طبيعة العلاقة المصرية البريطانية. 

وفي عام 1375 هـ، شهدت تونس تحولاً تعليمياً كبيراً بصدور قرار تأسيس "الجامعة الزيتونية" بخمس كليات، لتستكمل دور جامع الزيتونة العريق الذي تخرج منه علماء كبار مثل ابن خلدون، وظل حصناً للهوية العربية في وجه الاستعمار.

رحيل أعلام الفقه والأزهر

ختاماً، فقد فقدت الأمة الإسلامية في هذا اليوم اثنين من أبرز علمائها؛ ففي عام 1382 هـ رحل الإمام الأكبر محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر وأول من حمل هذا اللقب وعضو مجع اللغة العربية.

 وفي عام 1410 هـ، توفي الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية وأحد أعلام الفقه البارزين، الذي عُرف بمواقفه الجريئة وجهره بكلمة الحق.

علي بن أبي طالب السلطان برقوق محمود شلتوت حسنين مخلوف

