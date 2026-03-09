بسعر مفاجأة.. إليك أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

أعلنت شركة هواوي عن سلسلة أساور هواوي باند 11 في الصين، وسيتم إطلاقها عالميا، وتستعد سلسلة هواوي باند 11 أيضا لدخول السوق الصينية.

أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز ذكي قابل للارتداء، مما يشير إلى أنه سيكون متاحًا للبيع الرسمي للعملاء الصينيين قريبًا.

ظهرت سلسلة Huawei Band 11 لأول مرة علنًا في حدث Now Is Your Run في مدريد في 26 فبراير . وقبل ذلك، أدرجتها الشركة على موقعها في الفلبين.

أعلنت شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا عن فتح باب الطلبات المسبقة لسلسلة Huawei Band 11 في الصين، مما ينذر بإطلاقها الوشيك

تكشف التفاصيل عن بدء البيع المسبق لسلسلة Honor Band 11 لكلٍ من طرازي Pro وStandard و يتوفر طراز Pro بثلاثة ألوان وهي الأزرق ، والأخضر ، والأسود، بسعر يبدأ من 389 يوانًا.

سلسلة Honor Band 11

أما الطراز الأساسي، فيتوفر بخمسة ألوان: الكريمي، والأخضر، والبنفسجي، والبيج، والأسود. الأسعار كالتالي:

Honor Band 11

جسم من ألياف البوليمر = 269 يوان

هيكل من الألومنيوم = 289 يوان

هيكل من الألومنيوم + تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) = 319 يوان

باند 11 برو

هيكل من الألومنيوم + سوار من الفلوروالاستومر = 389 يوان

هيكل من الألومنيوم + حزام أخضر منسوج = 399 يوان

سلسلة Band 11

ومن جانبها أطلقت شركة هواوي لقسيمة خصم بقيمة 20 يوانًا على هذه الأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى مزايا الدعم الحكومي الصيني.

على الجانب الآخر تُقدّم سلسلة Band 11 تغييراتٍ مُذهلة مقارنةً بسابقتها تعد أولى هذه التغييرات هي إضافة طراز Pro إلى المجموعة فيما عملت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا بشكلٍ كبير على تصميم الأجهزة ومواصفاتها الداخلية.

أضافت الساعة ميزات صحية ذكية ووضعًا رياضيًا يُحسّنان تجاربك اليومية.