الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة.. إليك أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

هواوي باند 11
هواوي باند 11
لمياء الياسين

أعلنت شركة هواوي عن سلسلة أساور هواوي باند 11 في الصين، وسيتم إطلاقها عالميا، وتستعد سلسلة هواوي باند 11 أيضا لدخول السوق الصينية.

 أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز ذكي قابل للارتداء، مما يشير إلى أنه سيكون متاحًا للبيع الرسمي للعملاء الصينيين قريبًا.

ظهرت سلسلة Huawei Band 11 لأول مرة علنًا في حدث Now Is Your Run في مدريد في 26 فبراير . وقبل ذلك، أدرجتها الشركة على موقعها في الفلبين.

أعلنت شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا عن فتح باب الطلبات المسبقة لسلسلة Huawei Band 11 في الصين، مما ينذر بإطلاقها الوشيك

تكشف التفاصيل عن بدء البيع المسبق لسلسلة Honor Band 11 لكلٍ من طرازي Pro وStandard و يتوفر طراز Pro بثلاثة ألوان وهي الأزرق ، والأخضر ، والأسود، بسعر يبدأ من 389 يوانًا.

سلسلة Honor Band 11

 أما الطراز الأساسي، فيتوفر بخمسة ألوان: الكريمي، والأخضر، والبنفسجي، والبيج، والأسود. الأسعار كالتالي:

Honor Band 11

جسم من ألياف البوليمر = 269 يوان
هيكل من الألومنيوم = 289 يوان
هيكل من الألومنيوم + تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) = 319 يوان

باند 11 برو

هيكل من الألومنيوم + سوار من الفلوروالاستومر = 389 يوان
هيكل من الألومنيوم + حزام أخضر منسوج = 399 يوان

سلسلة Band 11

ومن جانبها أطلقت شركة هواوي لقسيمة خصم بقيمة 20 يوانًا على هذه الأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى مزايا الدعم الحكومي الصيني.

على الجانب الآخر تُقدّم سلسلة Band 11 تغييراتٍ مُذهلة مقارنةً بسابقتها تعد أولى هذه التغييرات هي إضافة طراز Pro إلى المجموعة فيما عملت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا بشكلٍ كبير على تصميم الأجهزة ومواصفاتها الداخلية.

أضافت الساعة ميزات صحية ذكية ووضعًا رياضيًا يُحسّنان تجاربك اليومية. 

هاتف هواوي هاتف هواوي القابل للطي هواتف هواوي هواتف هواوي ميت 80 تحديث برمجي هاتف هواوي P30 ساعات هواوي الذكية أساور هواوي باند 11

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

