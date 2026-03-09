شيري أول علامة صينية تكسر حاجز مبيعات 6 ملايين سيارة عالميًا

سجلت مجموعة “شيري” للسيارات إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في فبراير 2026، بعد أن أصبحت أول علامة تجارية صينية تتجاوز مبيعاتها حاجز 6 ملايين وحدة في الأسواق الخارجية.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، بلغت مبيعات الشركة العالمية خلال الشهر الماضي161 ألف سيارة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 41.5%.

ويعكس هذا الرقم قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة تصدير تتجاوز 100 ألف سيارة شهريًا لعشرة أشهر متتالية؛ مما يرفع إجمالي قاعدة مستخدمي العلامة حول العالم إلى أكثر من 18.89 مليون عميل، وهو ما يجسد بوضوح نجاح استراتيجية التوسع الدولي وتنامي ثقة المستهلك العالمي في المنتجات الصينية رسميًا.

التحول من تصدير المنتجات إلى نقل التكنولوجيا في الأسواق الأوروبية

تجاوزت "شيري" مرحلة البيع التقليدي لتنتقل نحو "تصدير التكنولوجيا" وتوطين الصناعة، خاصة في الأسواق عالية التنظيم مثل أوروبا وأستراليا.

وتتواجد المجموعة حاليًّا في 18 دولة أوروبية؛ حيث سجلت مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نموًا هائلًا بنسبة 224% في يناير الماضي.

وتبرز إسبانيا كنموذج ناجح للتعاون المحلي؛ حيث حظيت مشروعات شيري بتقدير حكومي واسع كنموذج للشراكة الاستراتيجية بين الصين وأوروبا.

وشهدت مدينة سيدني مؤخرًا فعالية "ليلة الهجين"، التي استعرضت خلالها الشركة أحدث أجيال تقنيات (CSH) الهجينة، بالإضافة إلى الكشف عن طراز "KP31" كأول بيك أب ديزل هجينة قابلة للشحن في العالم.

استراتيجية "ذكاء 2.0" وتوظيف الروبوتات في المهام الحضرية والخدمية

دخلت "شيري" مرحلة جديدة من التطور التقني بإعلان انتقالها من شركة تصنيع سيارات إلى شركة تكنولوجيا عالمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وتجسد هذا التحول في نشر حلول (AiMOGA Robotics) تجاريًّا في عدة مناطق حول العالم، حيث شاركت الروبوتات في مهام تنظيمية وإعلامية معقدة، مثل إدارة حفل توزيع جوائز دورة الألعاب الآسيوية للشباب في دبي.

واستعرضت الشركة قدرات الجيل الثاني من الكلب الروبوتي والروبوت البشري في التفاعل مع الجمهور وتقديم الخدمات التطوعية؛ مما يؤكد أن رؤية شيري المستقبلية تتجاوز حدود المركبات لتشمل أنظمة ذكية متكاملة تخدم المجتمعات محليًا عالميًا.

تعزيز الاستدامة البيئية في الأسواق المحلية

بالتوازي مع النمو الصناعي، تتبنى شيري فلسفة "في المكان، من أجل المكان"، من خلال تعميق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).

وفي مطلع فبراير 2026، أطلقت الشركة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مشروع "Cherish Nature" في ماليزيا لاستعادة غابات المانجروف؛ مما يعكس التزامها بحماية التوازن البيئي في المناطق التي تعمل بها.