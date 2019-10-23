اتحاد الكرة يجري تعديلات على الجولة الثانية فى دوري القسم الثاني

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل إجراء تعديلات على مباريات الجولة الثانية للدورى بسبب إقامة كأس مصر.



وحددت لجنة مسابقات المظاليم إقامة مباريات مجموعة الصعيد والقاهرة يوم الثلاثاء بدلا من الأحد والاثنين على أن يقام لقاء سوهاج وبنى سويف فقط يوم الاثنين.



كما قررت اللجنة إقامة مباريات مجموعة بحرى يوم الخميس بدلا من الأربعاء بسبب إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأحد فناذق 6 أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى للجبلاية.

