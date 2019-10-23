نجوم مسرح مصر بالسعودية استعدادا لموسم الرياض

نشر الفنان اشرف عبد الباقى فيديو جديد عبر صفحته الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة نجوم مسرح مصر .



و ظهر اشرف عبد الباقى بالفيديو بصحبة نجوم مسرح مصر بمطار الرياض متأهبين و مستعديا لموسم الرياض الترفيهى معلقا عليها قائلاا " مسرح مصر بالسعودية الجزء الاول



ونالت الصورة اعجاب متابعيه وعلق أحدهم عليها: "ما احلاكم .. الله يوفقكم .



فريق "مسرح مصر" يضم أشرف عبدالباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.