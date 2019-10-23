Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوم مسرح مصر بالسعودية استعدادا لموسم الرياض

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:18 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
Advertisements
كريم ناصر
نشر الفنان اشرف عبد الباقى فيديو جديد عبر صفحته الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة نجوم مسرح مصر .

و ظهر اشرف عبد الباقى بالفيديو بصحبة نجوم مسرح مصر بمطار الرياض متأهبين و مستعديا لموسم الرياض الترفيهى معلقا عليها قائلاا " مسرح مصر بالسعودية الجزء الاول

ونالت الصورة اعجاب متابعيه وعلق أحدهم عليها: "ما احلاكم .. الله يوفقكم .

فريق "مسرح مصر" يضم أشرف عبدالباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

عمرو خليل يطالب الجمهور بوقف تداول صورة شهيرة لموظف بملابسه الداخلية

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز .. تفاصيل

فيديوجراف| ماذا فعلت الأمطار في منزل رانيا فريد شوقي

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور