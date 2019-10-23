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فن

بإطلالة نحيفة.. ويزو تستعرض رشاقتها.. ومتابعون: خسيتي شويتين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:22 م
ويزو
ويزو
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ويزو جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ويزو بالصورة بإطلالة نحيفة مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "خسيتي شويتن ولا اية" و "نحفانا اوي يا ويزو" و "السكر والعسل بزيادة" و "شكلك خاسس" و "خسيتي اوي يا ويزو".

وشاركت الفنانة ويزو في عروض مسرح مصر بقبادة الفنان اشرف عبد الباقي وعدد من اصدقاءة النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر".
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