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توك شو

مجلس الوزراء: 300 مليار جنيه لحل مشكلات الأمطار.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:29 م
الأمطار
الأمطار
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البهى عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لجأت لعربات مياه صرف الأمطار وذلك بعد أن امتلأت البالوعات المخصصة للصرف الصحي، مؤكدًا أن ما حدث فى مصر يتم لأول مرة.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المشهد الذى تم مؤسف، ولم نكن نتوقع ان يحدث مرة ثانية فى الفترة المقبلة.

وأشار نادر سعد إلى أن، المشكلات التى تعانى منها مصر مشكلة تاريخية، ولن يتم حلها، وأوضح نادر سعد أن، 200 مليار جنيه أو 300 مليار تحتاجهم الدولة لتفادي حدوث شئ يتم يوم أو يومين فى العام.

وتابع: أن توصيل شبكة لتصريف مياه الأمطار صعب تنفيذه فى مصر، مؤكدًا أن المواطنين لن يستحملوا يوم أو أثنين لشفط المياه فهل سيستحملون أشهر لتنفيذ هذا المشروع فى مصر.
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