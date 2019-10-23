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أخبار البلد

أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي ضيفا أمير كرارة في سهرانين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:37 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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محمد نبيل
يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة لقاء الخميسي، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهم الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها في الكواليس. وكذلك حياتهم الشخصية. كما تتحدث "لقاء" عن موهبتها في الغناء وتشارك في بعض الفقرات الغنائية.

يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أكتوبر الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.
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