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أخبار العالم

عناصر حزب الله يعتدون على متظاهرين لبنانيين في النبطية | فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:03 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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أحمد محرم
ذكرت شبكة "سبق" الإخبارية السعودية أن مقطع فيديو انتشر لمتظاهرين في مدينة النبطية اللبنانية التي تعد معقل حزب الله في الجنوب اللبناني، ويظهر الفيديو تعرض المحتجين ومن حولهم عناصر ترفع العصي عليهم، وأخرى تقوم بتكسير الحواجز.

وأشار بعض المحتجين إلى أن هذه العناصر تابعة لشرطة البلدية في المنطقة.

فيما قال آخرون إن مدنيين في مدينة النبطية الجنوبية معقل "حركة أمل" يحاولون قمع المتظاهرين وضربهم بالعصي.

أما الفيديو، فترفع فيه أصوات تقول إن هؤلاء من "زعران حزب الله".

ولم تكن حال بلدة النبطية في الجنوب اللبناني مختلفة عن باقي مناطق البلاد، فقد امتلأت ساحتها منذ اليوم الأول بالمحتجين المطالبين برحيل الحكومة ومحاسبة رموز الفساد.

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