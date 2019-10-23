استغلال فترة التوقف.. تاكيس يكثف جهوده مع وادي دجلة لمعالجة الأخطاء

قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، استغلال فترة التوقف الدولي والتي تمتد قرابة الشهر، من أجل تصحيح الأخطاء التى يقع فيها فريقه باستمرار منذ انطلاق مسابقة الدورى.





ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التى خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما أن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة أمس الثلاثاء، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل، الأمر الذى جعل الغزلان يحصدون 3 نقاط من 5 مواجهات، ويحتل المركز الخامس عشر بجدول المسابقة.



