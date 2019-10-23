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رياضة

استغلال فترة التوقف.. تاكيس يكثف جهوده مع وادي دجلة لمعالجة الأخطاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:10 م
مران وادي دجلة
مران وادي دجلة
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محمد رشاد
قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، استغلال فترة التوقف الدولي والتي تمتد قرابة الشهر، من أجل تصحيح الأخطاء التى يقع فيها فريقه باستمرار منذ انطلاق مسابقة الدورى.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التى خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما أن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة أمس الثلاثاء، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل، الأمر الذى جعل الغزلان يحصدون 3 نقاط من 5 مواجهات، ويحتل المركز الخامس عشر بجدول المسابقة.

ويرغب الخواجة اليونانى فى استغلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يعقد تاكيس جونيس جلسة مع أفراد جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، من أجل تحديد خطة المرحلة والعمل على معالجة الأخطاء.
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