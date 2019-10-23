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أخبار العالم

ترامب يهنئ نفسه ويهاجم أوباما: رئيس تخاذل في سوريا.. وهذه هي النتيجة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:27 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإدارة السابقة للولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما، معتبرًا أن تلك الإدارة فوتت فرصة تحقيق "رحيل الرئيس السوري"، بشار الأسد، عن السلطة، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

وقال ترامب بشأن التطورات الأخيرة على الحدود السورية التركية: "الإدارة السابقة للولايات المتحدة قالت إن على الأسد أن يرحل، وكانت لديهم فرصة لتحقيق ذلك لكنهم لم يحققوه".

وأشار إلى أن سلفه، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لم يرد على حالات "استخدام" القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية، على حد قوله، والتي كانت الفرصة الذهبية لإزاحة الأسد لكن هذا لم يحدث.

وأشاد ترامب بنفسه وقال "أما أنا فقمت بالرد على مثل هذه الأشياء، واستخدمت من أجل ذلك 58 صاروخا من طراز توماهوك".
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