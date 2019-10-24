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مرأة

مش هتصدق.. 3 أطعمة شهيرة تحسن الذاكرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:58 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
مع تقدم العمر يتعرض كثير من الناس إلى مشاكل عديدة خاصة بصحة الدماغ، أشهرها مشاكل الذاكرة، ومن أفضل الطرق لتعزيز صحة الدماغ هي التغذية السليمة، لذلك قد أشار موقع "health line" إلى مجموعة أطعمة تعمل على تحسين صحة الدماغ وتحسن الذاكرة.

- الأسماك
تعد الأسماك خاصة الأسماك الدهنية مصدرا غنيا بلأوميجا 3، وهي عنصر أساسي لصحة الدماغ حيث تلعب دورًا هامًا في تحسين الذاكرة والحالة المزاجية ، بالإضافة إلى حماية العقل من التدهور.

- التوت البري
يحتوي التوت البري على مضادات للأكسدة تعمل على تأخير شيخوخة الدماغ مما يتسبب في تحسين حالة الذاكرة والدماغ بشكل عام.

- البيض
يعد البيض مصدرغني للعديد من الفيتامينات، والتي تعد مهمة للأداء الوظيفي السليم للنمو، وكذلك لتنظيم الحالة المزاجية وصحة الدماغ مما يؤثر على تحسين الذاكرة.
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