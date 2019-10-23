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أصل الحكاية

تأشيرة مضيف في السعودية 3 أشهر قريبا .. اعرف التفاصيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تدرس المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية آلية ادارج خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام ابشر والتي تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يوما وستصبح متاحة خلال الايام القادمة.

حرية الحركة والسكن

وتعمل الجوازات والحج لاقرار الية العمل بالتاشيرة الجديدة والتي تعد احدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على ادراجها عبر الجوازات وتسمح تاشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن سواء في فندق او شقق سكنية او داخل مسكن مستضيفه.

وتشير الصيغة الاولية بحسب جريدة سبق إلى أن التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع امكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام عبر تطبيق ابشر اذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

استضافة 5 معتمرين

وتمكن تاشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين تصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الاقامة وستكون للمقيم للاقارب من الدرجة الاولى ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى المغادرة.

وكانت السعودية قد أتاحت اخيرا خدمة التأشيرات السياحية والتي تبلغ رسومها 440 ريالا وتمنح عبر المنصة الالكترونية او عند الوصول وتكون صالحة عاما واحدا من تاريخ الاصدار وتمنح لمن بلغ الــ 18 عاما اما من دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر.
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