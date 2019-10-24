تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إصابة محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمرة الثانية بالرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن محمد محمود نجم مميز، ولديه إمكانيات رائعة، ولكنه يعاني من سوء حظ منذ انضمامه للأهلي.





وأضاف مرتضي منصور، أن محمد محمود سيعود أفضل من قبل، متمنيًا عودته سريعًا إلى الملاعب.



