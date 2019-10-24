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رياضة

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيحضر المباراة مساء اليوم أمام جينيراسيون السنغالي باستاد السلام بصحبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل دعم ومساندة الفريق.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن هناك أكثر من 100 أتوبيس سيتحرك من أمام مقر النادي في تمام الساعة الـ 3 عصرا من أجل التوجه لاستاد السلام لمؤازرة الفريق.

وتابع مرتضى منصور أنه يتمنى التوفيق للفريق خلال مواجهة اليوم، مشددا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل التأهل لدور المجموعات.

وأكمل مرتضى منصور أن الفريق سيقاتل من أجل الوصول لنهائي أفريقيا ومواجهة الاهلي ليكون دوري أبطال افريقيا بين فريقين مصريين فقط.
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