التضامن تعلن 25 خدمة مقدمة لتطبيق معاشي على الهواتف

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بتوصيل المعاشات لأكثر من 11 ألف مسن في منازلهم.





وأوضحت الدكتورة غادة والي، أثناء حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة حوَّلت جميع المعاشات للكروت الذكية ليتمكن مستحق المعاش من منح الكارت لابنه أو حفيده ليحصل له على المعاش بالرقم السري الخاص به.





ونوهت الدكتورة غادة والي، بأنها تعمل على تحويل المعاشات على الهواتف المحمولة، لافتة إلى أنه سيتم وضع 25 خدمة على تطبيق "معاشي" للهواتف المحمولة لتحويل الأموال ودفع الفواتير المشتركة.