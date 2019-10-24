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توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24 -10- 2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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توك شو
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بسوق العبور؛ حالة من الاستقرار في أسعار الكثير من الأصناف.

سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2.5 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.75 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 5 جنيهات، والخيار الصوب من5 لـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر السبانخ بـ7 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات.

وسجل سعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعره بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات، والبلح السمانى من 3 لـ5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ9 جنيهات، والجوافة من 2 لـ4 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 3 لـ7 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ20 جنيها، والبلح السيوى بسعر 20 جنيها والبلح الرملى بـ5 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 لـ4 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4.50 جنيه، والليمون البلدى من 7 لـ11 جنيها، واليوسفي بـ8 جنيهات.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وأن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
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