شديد الالتزام بما يقول .. أسرار لا تعرفها عن برج العقرب

كشف خبير الأبراج مصطفى صابر، أسرارًا لم تكتشف من قبل عن برج العقرب، وقال إن العقرب مهيمن ومتسلط بشكل غير عادي في علاقاته الشخصية، وخاصة عندما يدرك العقرب بأن الشريك أضعف منه.



المشكلة الكبيرة لديه هو إيجاد شخص قوي بما فيه الكفاية وفي الوقت نفسه يستطيع هذا الشريك العيش بأسلوب عاصف في الحياة حتى يظل كتحد ويظل محط اهتمام بالنسبة للعقرب ولكن عندما يجد العقرب الشخص المناسب فهو سيكون الشريك مدى الحياة.



إذا كنت من محبي برج العقرب، فلعلك تحبه للأسباب التالية:



١- شديد الالتزام بما يقول ويفعل، حتى لو نسيت أنت، ذكّرك هو بأنه ملتزم مع أنه غير مضطر.

٢- بعيد النظر، فأنت عندما تأخذ رأيه تكتشف شيئًا جديدًا صحيحًا لم يكن يخطر لك.

٣- روحانيته العالية، فلا بد أنك تنجذب إليه حتى من دون أن يفعل شيئًا! لديه هالة تبعث بالثقة والوفاء.

٤- قدرته على الدفاع عن الحقوق الضائعة و”عدله”..

٥- رغبته الدائمة في التنمية والتحسين والتطوير، وأنت هنا تستقي منه الطموح والتشجيع والتقليل من شأن الهزائم.