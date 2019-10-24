أمطار غزيرة في البحيرة .. وطوارئ لشفط المياه من الشوارع.. صور

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم، الخميس، موجة من الأمطار الغزيرة أغرقت شوارعها بمياهها، بعد أن قامت الوحدات المحلية برفع الآثار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة والرعدية التي أغرقت البلاد أمس، الأربعاء.



وتواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عمليات كسح وشفط مياه الأمطار التي شهدتها المحافظ فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وذلك بالاستعانة بجميع عربات ومعدات شفط المياه بجميع الوحدات المحلية.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة اى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها باسرع وقت



كما شدد المحافظ على الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الاجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لاى مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار ورفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وأعلن المهندس حازم الاشمونى، سكرتير عام المحافظة خلال رئاستة لغرفة الأزمات والطوارئ يوميا عن الدفع بـ 163 معدة تمثلت في 64 سيارة كسح و37 طلمبة رفع وشفط مياه تابعة للوحدات المحلية بالاضافة الى 30 ماكينة شفط تابعة للحماية المدنية و32 سيارة كسح من شركة مياه الشرب مما اسهم بشكل كبير في رفع معظم تراكمات المياه بالمراكز والمدن.



وأشار إلى التعامل مع الحدث بمنتهى الدقة بتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.





