رجال الأعمال: مصر لم تستفد من سوق أمريكا اللاتينية فى زيادة الصادرات

قال المهندس أشرف العتال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض الأسواق مثل إمريكا اللاتينية لم تستفيد منها مصر فى زيادة الصادرات نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرا الى أنها تحتاج إلى جهد أكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وإبرام اتفاقيات على مستوى القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الهامة خاصة الميركسور.



وعرض الوزير المفوض حازم كمال -إدارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أنها تم توقيعها فى 25 /1 /2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الأوروبي.



كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وإنجلترا.



ومن جانبة قال محمد السيد – إدارة شئون أوروبا، إن هناك اتفاقية أوروبية بين مصر وعدد من الدول وهي معنية بالدول خارج أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية فى إطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج إيجابية.



وقال إن تركيا ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضي بعد دولة الإمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الأسمدة والملابس والأقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، مضيفا أن هناك فرصا كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا.



