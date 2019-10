سيلينا جوميز تطرح كليب أغنية Look At Her Now .. فيديو

طرحت الفنانة سيلينا جوميز، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "Look At Her Now" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب".



وحققت أغنية "Look At Her Now" نجاحا كبيرا، إذ اقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة، بعد 24 ساعة من طرحها.



وتقول كلمات الأغنية "Look At Her Now" لـ سيلينا جوميز.



:"They fell in love one summer .. A little too wild for each other .. shiny till it wasn’t .. Feels good till it doesn’t .. It was her first real lover ... His too till he had another .. Oh god .. when she found out .. Trust levels went way down .. Of course she was sad .. But now she’s glad she dodged a bullet".