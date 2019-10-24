المصري يستعد لـ كوت دي أور في الكونفدرالية بهذه الطريقة

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم أول تدريباته بمدينة فيكتوريا “عاصمة سيشل”، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره كوت دي أور بطل سيشل.



وتقام مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل على ستاد لينيتيه في الثانية عصر الاحد المقبل بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ركز المدير الفني للمصري إيهاب جلال خلال المران على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أي أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى فيكتوريا والتي استغرقت ما يزيد عن عشرين ساعة كاملة ، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيدًا عن النواحي الخططية والتكتيكية.

