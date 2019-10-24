Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شعرها تقيل وعيونها جميلة.. وعد السعودية تتألق بإطلالة محتشمة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة وعد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها بلوك جديد

وظهرت وعد، بفستان طويل من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود، وأنتعلت حذاء طويل بكعب عالى باللون الأبيض الذى يبرز جمال إطلالتها

ووضعت وعد، الميكاب الذى يتناسب مع لون بشرتها بالألوان الترابية والبرتقالية، والرموش السوداء، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاة باللون الروز اللامع

وتركت وعد شعرها الطويل الذهبى المموج منسدلاً بين كتفيها مع لمسات رقيقة من الأكسسورات التى تكمل إطلالتها، وكانت ساعة لليد باللون الفضى، وجموعة من الخواتم، وانسيال أسود

وعلقت على الصورة.. لا يهمك أشكال الناس، وسامتهم، لبسهم، نوع ممتلكاتهم، أحرص على الأبتسامة الصادقة النقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أروى جودة بإطلالة رقيقة من مهرجان الجونة

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

بـ فستان أخضر شيفون.. منال سلامة تتألق في مهرجان الإسكندرية السينمائي

داليا مصطفى تتألق بإطلالة من الخمسينيات

بالأسود والكحلي .. هاجر أحمد تتألق بإطلالة رياضية

بـ جمبسوت وكاب طويل.. هايدى موسى تتألق بالأبيض

ترشيحاتنا

ماتت في طريقها للمدرسة | من المسئول عن مقتل الطفلة سما في الغربية

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد

لن تستغني عنها بعد اليوم.. ما لا تعرفه عن الكنوز في أرجل الدجاج

الظهور الأول.. محمد صبحي بديلا لـ عواد بسبب الإصابة

أول ضحية للأمطار بالقليوبية.. دينا تفقد حياتها بسبب عمود مكهرب بطوخ

هبوط اضطراري.. تفاصيل عطل طائرة تستقلها الفنانة بشرى إلى إسبانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019