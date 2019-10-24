شعرها تقيل وعيونها جميلة.. وعد السعودية تتألق بإطلالة محتشمة

شاركت الفنانة وعد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها بلوك جديدوظهرت وعد، بفستان طويل من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود، وأنتعلت حذاء طويل بكعب عالى باللون الأبيض الذى يبرز جمال إطلالتهاووضعت وعد، الميكاب الذى يتناسب مع لون بشرتها بالألوان الترابية والبرتقالية، والرموش السوداء، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاة باللون الروز اللامعوتركت وعد شعرها الطويل الذهبى المموج منسدلاً بين كتفيها مع لمسات رقيقة من الأكسسورات التى تكمل إطلالتها، وكانت ساعة لليد باللون الفضى، وجموعة من الخواتم، وانسيال أسودوعلقت على الصورة.. لا يهمك أشكال الناس، وسامتهم، لبسهم، نوع ممتلكاتهم، أحرص على الأبتسامة الصادقة النقية