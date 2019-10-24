أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019.. تغريم الجبلاية 150 ألفا لصالح الأحمر.. انتهاء أزمة كوليبالي.. رسالة الخطيب إلى محمد محمود





مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا



نجح المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي والمسئول عن ملف العلاقات الخارجية، في إنهاء ملف الإيفواري سليماني كوليبالي وغلقه بشكل كامل.





حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي مع محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.نجح المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي والمسئول عن ملف العلاقات الخارجية، في إنهاء ملف الإيفواري سليماني كوليبالي وغلقه بشكل كامل.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي بمجموعة نارية، حيث يخوض بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل، أمام النجم الساحلي التونسي.وجه النادي الأهلي رسالة إلى محمد محمود، لاعب الفريق، بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، في أقل من عام.