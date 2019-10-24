Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019.. تغريم الجبلاية 150 ألفا لصالح الأحمر.. انتهاء أزمة كوليبالي.. رسالة الخطيب إلى محمد محمود

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:26 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.

تعرف على الملاعب التي سيخوض عليها الأهلي مباريات دوري أبطال إفريقيا

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي بمجموعة نارية، حيث يخوض بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل، أمام النجم الساحلي التونسي.

ظلمة المحن شروق بألوان زاهية.. الأهلي يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد محمود

وجه النادي الأهلي رسالة إلى محمد محمود، لاعب الفريق، بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، في أقل من عام.


الخطيب يوجه رسالة إلى نجم الأهلي المصاب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي مع محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا

نجح المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي والمسئول عن ملف العلاقات الخارجية، في إنهاء ملف الإيفواري سليماني كوليبالي وغلقه بشكل كامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

اخبار نادي الزمالك اليوم .. اتحاد الكرة يصدم الملكي.. ومجلس الإدارة يؤجل تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

موجز البلد: تحديد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب.. الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية جديدة.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بميدان الجيش

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

أحسن لاعب فى مصر.. رسالة مؤثرة من كهربا لـ محمد محمود بعد تجدد إصابته بالصليبي

محمود علاء يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام جينيراسيون فوت.. فيديو

بعد وفاة طالبة صعقا .. مواطن يبتكر طريقة جديدة لعزل أعمدة الإنارة أثناء الأمطار

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

اخبار الرياضة.. ضيف جديد في منزل محمد صلاح.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه بسبب الأهلي.. تصرف غريب من مرتضى منصور

Advertisements

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

تصرف مفاجئ من لاعبي جينيراسيون عقب انتهاء لقاء الزمالك

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019.. تغريم الجبلاية 150 ألفا لصالح الأحمر.. انتهاء أزمة كوليبالي.. رسالة الخطيب إلى محمد محمود

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019