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رياضة

ظلمة المحن شروق بألوان زاهية.. الأهلي يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد محمود

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:17 م
محمد محمود لاعب الأهلي
محمد محمود لاعب الأهلي
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محمد السعيد
وجه النادي الأهلي رسالة إلى محمد محمود، لاعب الفريق، بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، في أقل من عام.

وقال الأهلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تحزن واعلم أنّ بعد ظلمة المحن شروق بألوان زاهية.. قلوبنا معك".

وكان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.
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