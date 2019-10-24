تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.



وجاءت مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا جاءت كالاتي:



وآسفرت قرعة دور المجموعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا علي تواجد الزمالك ضمن المجموعه الأولي التي تضم كل من.



أول أغسطس الانجولي



مازيمبي الكونغولي



زيسكو الزامبي.



